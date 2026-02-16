Galatasaray’da Gabriel Sara geleceğine dair konuştu! ‘Kesinlikle döneceğim’

Gabriel Sara son olarak şu ifadeleri kullandı: "Günümüz futbolu çok tahmin edilemez çünkü çok fazla değişken var. Maç öncesinde açık görünen şeyler, sahada her zaman geçerli olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nin kendisi de bunu gösterdi. Dünya futbolunun devlerinden Liverpool ile karşılaştık ve son derece zor bir maçı kazanmayı başardık. Öte yandan, favori olarak Union Saint-Gilloise ile karşılaştık ve kaybettik."