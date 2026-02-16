Galatasaray’da Gabriel Sara geleceğine dair konuştu! ‘Kesinlikle döneceğim’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara suskunluğunu bozdu. Tecrübeli futbolcu, ülkesinin basınına Juventus maçı ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Globo'ya konuşan Gabriel Sara'nın geleceğine dair kullandığı ifadeler dikkat çekti. 'GOL KONUSUNDA YETERSİZ KALIYORDUM' Galatasaray'da en iyi form dönemini yaşadığını belirten Gabriel Sara, 'Daha önce de iyi futbol oynuyordum ama gol katkısı konusunda yetersiz kalıyordum. Bu sezon, hem goller hem de sahadaki performansım açısından en iyi form dönemimi yaşadığıma inanıyorum' dedi. Juventus eşleşmesine dair konuşan Gabriel Sara, 'Şampiyonlar Ligi'nde beklentiler her zaman çok yüksek. Juventus çok güçlü bir rakip, üst düzey bir takım olduklarını biliyoruz. Burada Galatasaray'da herkes, taraftarlar, kulüp, bu turu geçmeyi gerçekten çok istiyor' sözlerini dile getirdi. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki başarılarına vurguda bulunan Gabriel Sara, 'Galatasaray 20 yıl kadar önce Avrupa şampiyonluğunu kazandı, bu yüzden insanlar bir üst tura yükselmeyi ve bu turnuvada tarih yazmaya devam etmeyi hayal ediyor' açıklamasını yaptı. 'KESİNLİKLE DÖNECEĞİM' Sao Paulo'yla ilgili soruya Gabriel Sara, 'Sao Paulo'ya kesinlikle döneceğim. Daha fazlasını başaramadığım için bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bazen kulübü düşündüğümde sabırsızlanıyorum bile, çünkü orada inanılmaz yıllar geçirdim ve daha nice yıllar geçirmek istiyorum. Şu anda aklımda bu yok, ama çok uzak olmayan bir gelecekte odak noktam bu olacak' cevabını verdi. Sao Paulo'da şampiyonluklar kazanmak istediğini belirten Gabriel Sara, 'Daha önce de söylediğim gibi, kariyerimin sonunda koşamaz veya katkıda bulunamaz halde Sao Paulo'ya dönmek istemiyorum. İyi bir zamanda, iyi oynayarak, kulübe değer katarak ve şampiyonluklar kazanarak geri dönmek istiyorum' sözlerini dile getirdi. Gabriel Sara son olarak şu ifadeleri kullandı: 'Günümüz futbolu çok tahmin edilemez çünkü çok fazla değişken var. Maç öncesinde açık görünen şeyler, sahada her zaman geçerli olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nin kendisi de bunu gösterdi. Dünya futbolunun devlerinden Liverpool ile karşılaştık ve son derece zor bir maçı kazanmayı başardık. Öte yandan, favori olarak Union Saint-Gilloise ile karşılaştık ve kaybettik.' 7 GOLE KATKI SAĞLADI Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 5 gol ile 2 asist üretti. 26 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Sao Paulo altyapısında yetişen Gabriel Sara daha sonra Norwich City'de oynadı. Galatasaray, 2024-2025 sezonu başında Brezilyalı oyuncuyu 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.