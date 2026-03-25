Galatasaray’da Gabriel Sara için çılgın iddia! Dev talip

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için kadro çalışmaları sürerken dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Gabriel Sara'ya dev takımın ilgisinin olduğu öne sürüldü. MANCHESTER UNITED İDDİASI Fanatik'in Fransız basınına dayandırdığı habere göre; Premier Lig devlerinden Manchester United'ın Gabriel Sara ile ilgilendiği belirtildi. İngiliz devinin, 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Gabriel Sara'nın ayrılığa izin verebileceği kaydedildi. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta şans buldu ve 6 gol ile 3 asist üretti. 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. 18 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Sao Paulo altyapısında yetişen Gabriel Sara daha sonra Norwich City'de oynadı. Galatasaray, 2024-2025 sezonu başında Gabriel Sara için 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Gabriel Sara, Galatasaray'da 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.