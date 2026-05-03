Galatasaray’da Gabriel Sara için çılgın iddia! İstanbul’a geldiler

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın performansı Avrupa'dan devlerin dikkatini çekti. Brezilya basını, tecrübeli orta saha için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 20:25
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçerken gözler gelecek sezona çevrildi.

Sarı-kırmızılı takımda yıldızlaşan Gabriel Sara'ya çok sayıda talip bulunuyor.

Gabriel Sara için son iddia Brezilya basınından geldi.

İKİ TALİP ÇIKTI

RTI Esporte'de yer alan habere göre; Aston Villa ile Newcastle United'ın Gabriel Sara ile ilgilendiği kaydedildi.

Premier Lig ekiplerinin temsilcilerinin, Gabriel Sara'yı izlemek için İstanbul'a geldiği vurgulandı.

Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın bonservis bedeli için 30 milyon euro beklediği kaydedildi.

İNGİLTERE PAZARI ETKİSİ

26 yaşındaki orta sahanın daha önce Norwich City'de forma giymiş olması nedeniyle İngiltere pazarında ilgi çektiği belirtildi.

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 42 müsabakada süre aldı. Brezilyalı oyuncu, bu süreçte 6 gol ve 5 asist üretti.

Sambacı orta sahanın, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

18 MİLYON EUROYA GELDİ

Sao Paulo altyapısında yetişen Gabriel Sara daha sonra Norwich City'de oynadı. Galatasaray, 2024-2025 sezonu başında Gabriel Sara için 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.

