Galatasaray'da Gabriel Sara kararı! İşte istenen transfer bedeli

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli orta sahaya, Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.05.2026 17:19
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği merak konusu.

Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Gabriel Sara'ya yeni bir ilgi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Gabriel Sara için talep ettiği bonservisin netleştiği aktarıldı.

ASTON VILLA PEŞİNDE

A Spor'un haberine göre; Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı transfer etmek istediği belirtildi.

Gabriel Sara için Galatasaray'ın 35 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu vurgulandı.

Öte yandan Gabriel Sara'nın Aston Villa ile transfer için anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 42 maçta oynadı ve 6 gol ile 5 asist üretti.

Brezilyalı orta sahanın, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

26 yaşındaki Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda 1 maçta forma şansı buldu.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'e 2024-2025 sezonu başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Sao Paulo'da futbola başlayan Gabriel Sara daha sonra Norwich City'de oynamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
