Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Cimbom'un Gabriel Sara'nın alternatifini belirlediği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 17:51
Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Gabriel Sara, Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın alternatifini bulduğu belirtildi.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

ARTHUR ATTA İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Udinese forması giyen Arthur Atta ile ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Cimbom'un Fransız orta sahanın transferinde devrede olduğu vurgulandı.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'da teknik heyetin, Arthur Atta transferine onay verdiği ifade edildi.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

UDINESE ETKİLİ OLACAK

Galatasaray'ın Arthur Atta transferinde Udinese'den gelecek cevaba göre hareket edeceği vurgulandı.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

23 yaşındaki Arthur Atta, bu sezon Udinese'de 32 maça çıktı ve 6 gol ile 4 asist üretti.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Fransız yıldızın, Udinese ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Arthur Atta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #SÜPER LİG #GALATASARAY #GABRİEL SARA #TRANSFER