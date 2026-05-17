Galatasaray’da Gabriel Sara’nın alternatifi bulundu! Okan Buruk onay verdi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Gabriel Sara, Avrupa devlerinin radarına girmişti. Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın alternatifini bulduğu belirtildi. ARTHUR ATTA İDDİASI Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Udinese forması giyen Arthur Atta ile ilgilendiği kaydedildi. Cimbom'un Fransız orta sahanın transferinde devrede olduğu vurgulandı. Galatasaray'da teknik heyetin, Arthur Atta transferine onay verdiği ifade edildi. UDINESE ETKİLİ OLACAK Galatasaray'ın Arthur Atta transferinde Udinese'den gelecek cevaba göre hareket edeceği vurgulandı. 23 yaşındaki Arthur Atta, bu sezon Udinese'de 32 maça çıktı ve 6 gol ile 4 asist üretti. Fransız yıldızın, Udinese ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Arthur Atta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.