Galatasaray’da Gabriel Sara’nın durumu belli oldu! İşte sahalara döneceği maç

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Trabzonspor mağlubiyeti sonrası gözler Göztepe maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle Trabzon deplasmanında oynayamayan Gabriel Sara'nın durumu belli oldu. Brezilya Milli Takımı kampında sakatlık geçiren Gabriel Sara'nın sahalara dönüş tarihinin netleştiği öne sürüldü. DURUMU AÇIKLANMIŞTI Gabriel Sara'nın sol ayak bileği iç ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edildiği açıklanmıştı. Gabriel Sara'nın tedavisine Galatasaray'da sağlık heyeti tarafından devam ettiği belirtildi. GÖZTEPE MAÇINDA KADRODA OLABİLİR Fotomaç'ın haberine göre; Gabriel Sara'nın tedaviye vereceği yanıta göre Göztepe maçının kadrosuna dahil olma ihtimalinin belirlediği kaydedildi. Brezilyalı yıldızın, İzmir deplasmanına götürülmemesi durumunda Kocaelispor maçında takıma katılmasının beklendiği aktarıldı. Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta oynadı ve 6 gol ile 3 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK 26 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Avrupa'dan çok sayıda takımın takip ettiği Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.