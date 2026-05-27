Galatasaray’da görüşmeler tıkandı! Beklenmedik kriz...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom, yeni sezonda da kadrosunda tutmak istediği yıldız isimden beklenmedik bir haber aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2026 20:09
Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cimbom'da takıma katılacak oyuncular kadar sözleşmesi biten isimlerin durumu da merak ediliyor.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sözleşme için oyuncularla görüşme gerçekleştirirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçen sezonki kadronun büyük bölümünü korumak isteyen Aslan, sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile görüşmelere başlamıştı.

GÖRÜŞMELER YAVAŞLADI

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray ve Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri yavaşladı.

Tecrübeli oyuncu, şampiyonluk maçının ardından sarı kırmızılılarda kalmak istediğini açıklasa da görüşmelerin farklı ilerlediği belirtildi.

Haberde İspanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'dan birçok takımın Mario Lemina ile ilgilendiği ifade edildi.

FARKLI DENEYİMLERE AÇIK

Öte yandan Gabonlu orta sahanın da farklı deneyim yaşamaya açık olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da 2. dönemini yaşayan Mario Lemina, 2 kez Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli orta sahanın ayrıca bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

