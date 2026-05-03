Galatasaray’da Günay Güvenç gelişmesi! Okan Buruk kararını verdi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Samsunspor karşısında alınan şok mağlubiyet dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların, 2-1 geride olduğu 63. dakikada doğrudan kırmızı kart gören Günay Güvenç takımını 10 kişi bıraktı. Günay Güvenç'in kırmızısı sonrası eksik kalan Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 kaybetti. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenen Galatasaray'da Günay Güvenç maç içerisinde taraftarın tepkisini çekmişti. Tecrübeli file bekçisi müsabaka sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı. KARAR VERİLDİ A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Günay Güvenç'in durumu netlik kazandı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda, Günay Güvenç'in gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmediği kaydedildi. Galatasaray'da gelecek sezon kaleci rotasyonunda değişikliğe gidileceği belirtildi. 5 MAÇTA GOL YEMEDİ Günay Güvenç, bu sezon Galatasaray'da 15 maça çıktı ve 5'inde kalesini gole kapadı. 34 yaşındaki file bekçisinin, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Günay Güvenç'in güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor. ALMANYA'DA YETİŞTİ SSV Ulm altyapısında futbola başlayan Günay Güvenç daha sonra St. Kickers, Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Kaısmpaşa ve Gaziantep FK formaları giydi.