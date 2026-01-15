Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İşte teklif edilecek bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Gündeme gelen isimlerde bir türlü sonuca ulaşamayan sarı-kırmızılılar, rotasını yeniden Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Aslan'ın sezon başında da transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu'nu bu dönemde renklerine bağlamayı amaçladığı planladığı vurgulandı. Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin netleştiği kaydedildi. 15 MİLYON EURO A Spor'un haberine göre; Aslan'ın Hakan Çalhanoğlu transferi için kısa süre içerisinde Inter ile masaya oturmak istediği aktarıldı. Hakan Çalhanoğlu için sarı-kırmızılıların, 15 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi. Inter'in takımın kaptanları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu devre arasında kaybetmek istemediği vurgulandı. 12 GOLE KATKI SAĞLADI Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter'de 22 karşılaşmada forma şansı buldu. Milli futbolcu, bu süreçte 8 gol ile 4 asist üretti. 31 yaşındaki orta sahanın Inter ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Karlsruhe'de profesyonel olan Hakan Çalhanoğlu daha sonra Hamburg, Bayer Leverkusen ve Milan'da oynadı. Inter, 2021-2022 sezonu başında bedelsiz olarak Hakan Çalhanoğlu'nu renklerine bağladı. 31 yaşındaki orta saha, A Milli Futbol Takımı'nda 102 müsabakada süre aldı. Hakan Çalhanoğlu, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırdı.