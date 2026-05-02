Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Samsunspor'un 1-0'dan geri dönüp 2-1 öne geçtiği maçın 63. dakikasındaki kırmızı kart ön plana çıktı. Galatasaray'da Victor Osimhen kalesine doğru geri bir pas attı. MOUANDILMADJI ARAYA GİRDİ Samsunspor'da Marius Mouandilmadji kısa düşen topta araya girme başarısı gösterdi. Marius Mouandilmadji, Günay Güvenç'ten sıyrılmak isterken bir müdahale geldi. Günay Güvenç'in topa elle müdahalesi sonrası hakem oyunu durdurdu. DOĞRUDAN KIRMIZI ÇIKTI Günay Güvenç yaptığı elle müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaray maçın kalan süresinde sahada 10 kişi mücadele etti. Cimbom'da Leroy Sane oyundan alınan isim oldu. Galatasaray'da kalan sürede eldivenleri Batuhan Şen giydi. BİR İLK YAŞADI Batuhan Şen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk maçına çıktı.