Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, 63. dakikada 10 kişi kaldığı pozisyon dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 21:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 22:14
Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Samsunspor'un 1-0'dan geri dönüp 2-1 öne geçtiği maçın 63. dakikasındaki kırmızı kart ön plana çıktı.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Victor Osimhen kalesine doğru geri bir pas attı.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

MOUANDILMADJI ARAYA GİRDİ

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji kısa düşen topta araya girme başarısı gösterdi.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Marius Mouandilmadji, Günay Güvenç'ten sıyrılmak isterken bir müdahale geldi.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Günay Güvenç'in topa elle müdahalesi sonrası hakem oyunu durdurdu.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

DOĞRUDAN KIRMIZI ÇIKTI

Günay Güvenç yaptığı elle müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaray maçın kalan süresinde sahada 10 kişi mücadele etti.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Cimbom'da Leroy Sane oyundan alınan isim oldu.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Galatasaray'da kalan sürede eldivenleri Batuhan Şen giydi.

Galatasaray’da inanılmaz hata! Günay Güvenç kırmızı kart gördü

BİR İLK YAŞADI

Batuhan Şen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #SAMSUNSPOR #GALATASARAY #GÜNAY GÜVENÇ #MOUANDİLMADJİ