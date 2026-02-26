Galatasaray’da Juventus maçı sonrası Victor Osimhen mest etti! ‘Transfer ücreti anasının ak sütü gibi helal’

Sane'nin girdikten sonraki laubali oyunu ve Gatti'nin golünden sonra Juventus tribünleri, takımı ile beraber adeta Galatasaray'ın üzerine çöktü. Uğurcan üçüncü golde net hatalı. Bir dakika önce kulübede ciklet çiğneyen İcardi, İlkay ile maç uzatmaya giderken oyun artık Rus ruletine dönmüştü. İlk maçtaki görkemli skor ve ikinci yarıdaki rakibi ezen muhteşem futboldan sonra 45 dakika 10 kişi kalmış Juventus ile maçı uzatmaya götürmek elbette çok daha fazla cümleyi hak ediyor. Kalbe zarar bir 120 dakika izledik. Filmin sonunda taraftar bu eşleşmeyi "Juventus'a 7 gol attık ve eledik" diye hatırlasın. Dün geceki panik oyunu ise Okan Buruk ve öğrencileri hiç unutmasın. Unutursan yanarsın!