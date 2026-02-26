Trend
Galatasaray’da Juventus maçı sonrası Victor Osimhen mest etti! ‘Transfer ücreti anasının ak sütü gibi helal’
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Juventus'u uzatmalara giden maçta eleme başarısı gösterdi. Galatasaray'ın İtalya'daki tur gecesini SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 07:02