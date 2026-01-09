Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da kadro dışı kararı! Yönetimi bezdirdi

Galatasaray’da kadro dışı kararı! Yönetimi bezdirdi

Galatasaray'da ayrılık kararı alınan tecrübeli futbolcunun talepleri yönetimi kızdırdı. Sarı-kırmızılılarda, kadro dışı kararı alındı.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 09.01.2026 07:02
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken kadroda düşünülmeyen isimler konusunda da harekete geçildi.

Süper Lig devinde ayrılık kararı alınan tecrübeli futbolcunun talebi sonrası yönetim rest çekti. 22 yaşındaki oyuncu için radikal bir hamlede bulundu.

YUSUF DEMİR İÇİN KADRO DIŞI KARARI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda süre vermeyi düşünmediği Yusuf Demir için kadro dışı kararı alındığı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti.

22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ise devre arasında ayrılmak için para talep etti.

ANTRENMANLARA ALINMAYACAK

Bu tutuma ve yaşananlara sinirlenen yönetim, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı ve A Takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü.

Yusuf Demir bu sezon Cimbom'dan 900 bin Euro maaş kazanacak.

6 MİLYON EUROYA GELDİ

Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Yusuf Demir için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.

22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılılarda 2 maçta şans buldu. Beklentilerin altında kalan Yusuf Demir, 35 dakika sahada kaldı.

4 KEZ MİLLİ OLDU

Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda 4 karşılaşmada forma şansı buldu.