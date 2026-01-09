Galatasaray’da kadro dışı kararı! Yönetimi bezdirdi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken kadroda düşünülmeyen isimler konusunda da harekete geçildi. Süper Lig devinde ayrılık kararı alınan tecrübeli futbolcunun talebi sonrası yönetim rest çekti. 22 yaşındaki oyuncu için radikal bir hamlede bulundu. YUSUF DEMİR İÇİN KADRO DIŞI KARARI Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda süre vermeyi düşünmediği Yusuf Demir için kadro dışı kararı alındığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ise devre arasında ayrılmak için para talep etti. ANTRENMANLARA ALINMAYACAK Bu tutuma ve yaşananlara sinirlenen yönetim, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı ve A Takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü. Yusuf Demir bu sezon Cimbom'dan 900 bin Euro maaş kazanacak. 6 MİLYON EUROYA GELDİ Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Yusuf Demir için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılılarda 2 maçta şans buldu. Beklentilerin altında kalan Yusuf Demir, 35 dakika sahada kaldı. 4 KEZ MİLLİ OLDU Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda 4 karşılaşmada forma şansı buldu.