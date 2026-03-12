Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da kazan kazan! Avrupa devleri transfer için sırada

Galatasaray'da taraftarın transfer döneminde çok eleştirdiği yönetimin yaptığı hamleler karşılık buldu. Sarı-kırmızılıların yıldızları gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 07:33
Galatasaray, transfer döneminde yaşanan sıkıntılara ve sezon içinde lig ile Avrupa'da alınan bazı kötü sonuçlara rağmen hedeflerine ilerliyor. İşte sarı-kırmızılı camiada, 'eğrisi doğrusuna denk geldi' yorumları yapılan gelişmelerin 4 maddede özeti…

1- UĞURCAN YÜKSEK BONSERVİSİ UNUTTURDU

Muslera sonrası iki ay Ederson'un peşinden koşan sarı-kırmızılılar, son anda tercihini Uğurcan Çakır'dan yana kullandı.

Uğurcan sergilediği performansla hem selefi Muslera'yı hem de kendisi için ödenen KDV dahil 33 milyon euroluk bonservis bedelini unutturdu.

Forma giydiği son iki resmi maçta kalesine gelen 14 isabetli şutun tamamını kurtaran (Liverpool-7 / Beşiktaş-7) Uğurcan Çakır, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kalesini gole kapadı.

2- SARA KENDİNİ GÖSTERDİ

Mertens yerine 10 numara transferi yapılmadı. Avrupa'da bu pozisyona geçen Sara, performansıyla vitrine çıktı ve Brezilya Milli Takımı aday havuzuna girdi.

3- OSIMHEN'İN DEĞERİ 100 MİLYON EUROYU AŞTI

Victor Osimhen'e ödenen 75 milyon euroluk bonservisle Türkiye'de rekor kırıldı.

Attığı gollerle takımını taşıyan Nijeryalı yıldız santrfor, Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini 100 milyon euronun üzerine çıkardı.

4- DEVLER BARIŞ'IN PEŞİNE TAKILDI

Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon euroluk teklife rağmen Barış Alper Yılmaz satılmadı.

Bir süre kadro dışı kalan milli yıldızın sözleşmesine zam yapılarak motivasyonu korundu.

Golleri ve asistleriyle kariyer rekoru kıran tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini ipe dizdi ve Avrupa'daki kulüpleri peşine taktı.