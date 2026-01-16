Galatasaray’da Lucas Torreira çıkmazı! Ayrılığa sıcak bakıyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuya, Güney Amerika'dan talip olduğu öne sürüldü. A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya Atletico Mineiro'nun ilgisinin bulunduğu belirtildi. ŞARTLARI DEĞİŞMEYECEK Atletico Mineiro'nun Lucas Torreira'ya Galatasaray'daki şartlarının aynısını sunacağı aktarıldı. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcunun ayrılığına devre arasında izin vermeyeceği kaydedildi. TORREIRA SICAK BAKIYOR Galatasaray'da Lucas Torreira'nın ayrılığa şu an için sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda kurmayların, hiçbir bonservis bedelini kabul etmeyeceği ifade edildi. Lucas Torreira'nın sezonu Galatasaray'da tamamlamasının beklendiği belirtildi. 25 MAÇTA SÜRE ALDI 29 yaşındaki orta saha, bu sezon Galatasaray'da 25 müsabakada süre aldı. Lucas Torreira bu maçlarda 1 gol ile 3 asist üretti. Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Montevideo Wanderers altyapısında yetişen Lucas Torreira daha sonra Pescara, Sampdoria, Atletico Madrid, Fiorentina ve Arsenal'da oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Lucas Torreira için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.