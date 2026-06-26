Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği merak konusu. 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılılarda kararın belli olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 17:41 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 17:42
Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına start verdi.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Sarı-kırmızılılarda, Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Dursun Özbek'in Lucas Torreira ile ilgili harekete geçildiği vurgulandı.

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Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

TORREIRA İLE DEVAM

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Lucas Torreira ile yola devam etmek istediği belirtildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Okan Buruk ve ekibinin, Lucas Torreira'yı 1 sezon daha kadroda tutmak istediği aktarıldı.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Uruguaylı futbolcunun, Galatasaray'da mutlu olduğunu yakın çevresine ilettiği ifade edildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

DURSUN ÖZBEK MEMNUN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Lucas Torreira'nın performansından memnun olduğu belirtildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Galatasaray yönetiminin, Lucas Torreira'nın sözleşmesindeki yıllık ücrete bir miktar artış yapmayı hedeflediği vurgulandı.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

30 yaşındaki Lucas Torreira, geride kalan sezonda Galatasaray'da 46 maça çıktı ve 4 gol ile 4 asist üretti.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

30 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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