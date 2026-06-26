Galatasaray’da Lucas Torreira kararı! Dursun Özbek harekete geçti

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına start verdi. Sarı-kırmızılılarda, Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldığı ortaya çıktı. Dursun Özbek'in Lucas Torreira ile ilgili harekete geçildiği vurgulandı. TORREIRA İLE DEVAM TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Lucas Torreira ile yola devam etmek istediği belirtildi. Okan Buruk ve ekibinin, Lucas Torreira'yı 1 sezon daha kadroda tutmak istediği aktarıldı. Uruguaylı futbolcunun, Galatasaray'da mutlu olduğunu yakın çevresine ilettiği ifade edildi. DURSUN ÖZBEK MEMNUN Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Lucas Torreira'nın performansından memnun olduğu belirtildi. Galatasaray yönetiminin, Lucas Torreira'nın sözleşmesindeki yıllık ücrete bir miktar artış yapmayı hedeflediği vurgulandı. 30 yaşındaki Lucas Torreira, geride kalan sezonda Galatasaray'da 46 maça çıktı ve 4 gol ile 4 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 30 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.