Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da matematik yok, galibiyet var! Okan Buruk’tan derbi motivasyonu

Galatasaray’da matematik yok, galibiyet var! Okan Buruk’tan derbi motivasyonu

Herkes puan hesaplamaları yaparken Okan Buruk, kritik mücadelede üç puan düşünüyor. Fenerbahçe derbisi için her planlama galibiyet üstünden yürütülüyor.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 21.04.2026 07:22
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma başlayan Galatasaray artık hesaplamaları bir kenara bıraktı.

Aslan'ın kazandığı haftada takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım son 4 haftaya Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un 6 puan önünde giriyor.

8 PUAN YETİYOR

Aslan'a şampiyonluk kupasını 26. kez kaldırması için 2 galibiyet-2 beraberlik yetiyor.

Fenerbahçe ile berabere kaldığı senaryoda Galatasaray'ın son 3 haftada 1 mağlubiyet kredisi bulunuyor.

Matematiğin adım adım şampiyonluğa yaklaştırdığı Galatasaray'da Okan Buruk derbide galibiyetten başka sonuç hedeflemiyor.

BURUK'TAN GALİBİYET MOTİVASYONU

Fenerbahçe planlamasını 3 puan üzerine yapacak Okan Buruk, oyuncularını da kazanmaya motive edecek.

Cimbom geçen sezon evinde aldığı yenilgiyi bu sezon kazanıp telafi etmenin peşinde.

AKILLAR OSIMHEN'DE

Galatasaray'da bir yandan kupa bir yandan derbi hazırlıkları yapılırken akıllar da Osimhen'de.

Nijeryalı yıldızı Gençlerbirliği ile yarın oynanacak kupa maçında kısa bir süre vererek ısındırmak isteyen Okan Buruk, dün idmanın tamamında yer alması ile birlikte Osimhen'i kullanma kararı aldı.

#GALATASARAY #OKAN BURUK #FENERBAHÇE #SÜPER LİG