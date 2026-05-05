Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli golcünün eşyalarını topladığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 11:38
Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği konusundaki belirsizliğin ortadan kalkmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun vedaya hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Mauro Icardi'nin İstanbul'daki eşyalarını topladığı ifade edildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

MİLANO'YA GÖNDERDİ

A Spor'un haberine göre; Mauro Icardi'nin İstanbul'daki eşyalarını topladığı ve Milano'ya gönderdiği kaydedildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Mauro Icardi'nin gelecek sezon kariyerine Galatasaray'da devam etmesinin beklenmediği ifade edildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 45 maça çıktı ve 16 gol ile 2 asist üretti.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

RIVER PLATE PEŞİNDE

Arjantin temsilcisi River Plate'in Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

10 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için Paris Saint Germain'e 10 milyon euro ödemişti.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.

Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Arjantin Milli Takımı'nda 8 maça çıkan Mauro Icardi, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ #TRANSFER