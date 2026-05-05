Galatasaray’da Mauro Icardi eşyalarını topladı! Ayrılık an meselesi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği konusundaki belirsizliğin ortadan kalkmak üzere olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun vedaya hazırlandığı belirtildi. Mauro Icardi'nin İstanbul'daki eşyalarını topladığı ifade edildi. MİLANO'YA GÖNDERDİ A Spor'un haberine göre; Mauro Icardi'nin İstanbul'daki eşyalarını topladığı ve Milano'ya gönderdiği kaydedildi. Mauro Icardi'nin gelecek sezon kariyerine Galatasaray'da devam etmesinin beklenmediği ifade edildi. Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 45 maça çıktı ve 16 gol ile 2 asist üretti. RIVER PLATE PEŞİNDE Arjantin temsilcisi River Plate'in Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 10 MİLYON EURO ÖDENDİ Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için Paris Saint Germain'e 10 milyon euro ödemişti. Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 8 maça çıkan Mauro Icardi, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.