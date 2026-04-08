Galatasaray’da Mauro Icardi gerçeği! Sorunu açıkladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi son dönemde gösterdiği performansın ardından eleştirilerin odağı haline geldi. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Mauro Icardi ile ilgili Arjantinli gazeteci konuştu. Arjantinli gazeteci Lucas Romero, yıldız santrforun son dönemlerde kameralara üzgün yansımasının perde arkasını anlattı. 'GALATASARAY İÇİN OYNAMAKTAN KEYİF ALIYOR' Mauro Icardi'nin Galatasaray'da oynamaktan keyif aldığını belirten Lucas Romero, 'Basında Galatasaray'a veda edeceğine dair çılgın iddialar var. Taraftarlar şu gerçeği bilmeli; Türkiye'de yaşamaktan ve Galatasaray için oynamaktan keyif alıyor' dedi. Mauro Icardi'nin sorununu anlatan Lucas Romero, 'Icardi'nin tek sorunu gol atamadığına üzülmesi' şeklinde konuştu. 'BİR ŞAMPİYON GİBİ SÖZ VERDİ' Taraftarlarla Mauro Icardi arasındaki bağa dikkat çeken Lucas Romero, 'Taraftarlar onu çok seviyor. Kulüp ile arasında güçlü bir bağ var. Birkaç gün önce gittiği sponsorluk toplantısında keyfi yerindeydi. Başkanla bile şakalaştı. Hatta sponsorun şampiyonluğu kazanmaları durumunda beş daire hediye edeceklerini söylemesi üzerine Icardi, şakayla karışık olarak 'Altı olsun' dedi ve bir şampiyon gibi söz verdi' ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Mauro Icardi ile sözleşme uzatmak istediğini belirten Lucas Romero, 'Sosyal medyada çok büyük bir takipçi kitlesi var. Ona inanan taraftarlar var. Kararlı, savaşçı bir kaptan imajına sahip. Son zamanlarda Galatasaray yönetiminin yaklaşımı sezon sonunda Icardi ile bir görüşme gerçekleştirmek ve devam etmek istemesi durumunda yeni sözleşme imzalamak şeklinde. Bu cesaret verici bir durum' dedi. Ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Lucas Romero, 'Bu yüzden öne sürülen ayrılığın yaşanmaması kuvvetle muhtemel. Sosyal medyada kulüp tarafından uçuşlarının iptal edildiği iddiaları ise tamamen yalan' değerlendirmesinde bulundu. 17 GOLE ETKİ ETTİ Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 40 maçta forma şansı buldu ve 15 gol ile 2 asist üretti. 33 yaşındaki Arjantinli santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.