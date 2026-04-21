Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızının geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 17:26
Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği konusundaki soru işareti henüz ortadan kalkmadı.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi'nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak konusuyken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

"RIVER PLATE'E DAHA YAKIN"

Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini'nin NTV Spor'a yaptığı açıklamaya göre; Mauro Icardi'nin yakın olduğu takımın River Plate olduğu kaydedildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Pablo Cecchini, "Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor" dedi.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Icardi'nin geçmişte yaptığı bir paylaşımı hatırlatan Pablo Cecchini, "Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti" sözlerini dile getirdi.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

"GÖRÜŞME SAĞLANDI"

River Plate'in Mauro Icardi için harekete geçtiğini belirten Pablo Cecchini, "Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı" açıklamasını yaptı.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Pablo Cecchini son olarak, "Teknik direktör Eduardo Coudet, Icardi'yi hücumda Sebastian Driussi ile birlikte oynatmak istiyor. Icardi veya Giovanni Simeone, River Plate yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor" dedi.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

18 GOLE KATKI SAĞLADI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 43 maça çıktı ve 16 gol ile 2 asist üretti.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.

#MAURO ICARDİ #GALATASARAY #OKAN BURUK #TRANSFER #RİVER PLATE