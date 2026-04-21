Galatasaray’da Mauro Icardi ile ayrılık iddiası! İşte yeni adresi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği konusundaki soru işareti henüz ortadan kalkmadı. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi'nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak konusuyken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 'RIVER PLATE'E DAHA YAKIN' Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini'nin NTV Spor'a yaptığı açıklamaya göre; Mauro Icardi'nin yakın olduğu takımın River Plate olduğu kaydedildi. Pablo Cecchini, 'Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor' dedi. Icardi'nin geçmişte yaptığı bir paylaşımı hatırlatan Pablo Cecchini, 'Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti' sözlerini dile getirdi. 'GÖRÜŞME SAĞLANDI' River Plate'in Mauro Icardi için harekete geçtiğini belirten Pablo Cecchini, 'Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı' açıklamasını yaptı. Pablo Cecchini son olarak, 'Teknik direktör Eduardo Coudet, Icardi'yi hücumda Sebastian Driussi ile birlikte oynatmak istiyor. Icardi veya Giovanni Simeone, River Plate yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor' dedi. 18 GOLE KATKI SAĞLADI Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 43 maça çıktı ve 16 gol ile 2 asist üretti. Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.