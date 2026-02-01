Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Mauro Icardi kararı! Görüşmeler başladı

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için yönetim harekete geçti. Arjantinli santrfor ile görüşmelerin başladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 07:04
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra kadro planlaması için çalışmalar hızlandırıldı.

Sarı-kırmızılılarda, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin geleceği konusunda kurmaylar harekete geçti.

İMZALAR ATILMADI

Cimbom'da Mauro Icardi ile yapılan ilk görüşmelerde imzaların atılmadığı öğrenildi.

İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun menajeri Pino ile Galatasaraylı yöneticilerin buluşmasından net bir sonuç çıkmadı.

SÜRE ANLAŞMAZLIĞI

Icardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği kaydedildi.

Geçen pazar günü Pino, Dursun Özbek ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmede Dursun Özbek, Icardi'yi çok sevdiklerini ve kendisiyle yola devam etmek istediklerini bildirmişti.

Ünlü menajer ise "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" demişti.

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK

Mauro Icardi için şubat ayında tekrar taraflar bir araya gelecek.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. 12'sinde ilk 11'de yer alırken 10 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.