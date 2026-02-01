Galatasaray’da Mauro Icardi kararı! Görüşmeler başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra kadro planlaması için çalışmalar hızlandırıldı. Sarı-kırmızılılarda, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin geleceği konusunda kurmaylar harekete geçti. İMZALAR ATILMADI Cimbom'da Mauro Icardi ile yapılan ilk görüşmelerde imzaların atılmadığı öğrenildi. İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun menajeri Pino ile Galatasaraylı yöneticilerin buluşmasından net bir sonuç çıkmadı. SÜRE ANLAŞMAZLIĞI Icardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği kaydedildi. Geçen pazar günü Pino, Dursun Özbek ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmede Dursun Özbek, Icardi'yi çok sevdiklerini ve kendisiyle yola devam etmek istediklerini bildirmişti. Ünlü menajer ise 'Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor' demişti. BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK Mauro Icardi için şubat ayında tekrar taraflar bir araya gelecek. Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. 12'sinde ilk 11'de yer alırken 10 gol ve 2 asistle skora etki etti. Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.