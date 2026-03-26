Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreç başlattı

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli futbolcunun, Galatasaray'a karşı ihtarname gönderdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 17:08
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da geleceği henüz netlik kazanmayan Mauro Icardi'den beklenmedik bir hamle geldiği iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Mauro Icardi'nin imaj haklarından doğan ödemelerin yapılmaması gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdiği belirtildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin bu hamlesinin camiada hem şaşkınlık yarattığı hem de tartışmaları beraberinde getirdiği kaydedildi.

İMAJ HAKLARINDAN 4 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı takımda yıllık 6 milyon euro garanti ücret kazanan Mauro Icardi'nin buna ek olarak imaj hakları kapsamında yaklaşık 4 milyon euro daha gelir elde ettiği ifade edildi.

Mauro Icardi'nin imaj hakları ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle hukuki yollara başvurduğu belirtildi.

İmaj haklarındaki sorununun kulüpten ziyade bireysel isimler üzerinden yapılan bir anlaşma olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

ERDEN TİMUR VE MURAT ÖZKAYA

Mauro Icardi'nin imaj haklarının önemli bir kısmını karşılayan Erden Timur ve Murat Özkaya'nın yaşadığı hukuki süreçlerin ödemelere sekteye uğrattığı öne sürüldü.

Arjantinli santrforun geçmişte de maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle benzer bir adım attığı ve alacaklarının belli bir plan dahilinde ödendiği vurgulandı.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta forma şansı buldu ve 15 gol ile 2 asist üretti.

Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.