Galatasaray’da Mauro Icardi krizi patlak verdi! Yönetim rahatsız oldu

Galatasaray'da şampiyonluk sonrası gözler kadro planlamasına ve Mauro Icardi'nin durumuna çevrildi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla henüz yeni sözleşme imzalamadı. Avrupa ve Güney Amerika'dan talipleri bulunan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. KARARI BEKLENİYOR Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'den geleceğine dair kararını bir an önce vermesini istediği belirtildi. Galatasaray tarafının, Arjantinli yıldıza yıllık 5 milyon eurodan 1+1 senelik sözleşme önerdiği kaydedildi. Mauro Icardi cephesinde sürecin ağır ilerlemesinin yönetim cephesinde rahatsızlık yarattığı ifade edildi. İSTANBUL'A GELDİ Mauro Icardi, Japonya tatilinin ardından İstanbul'a geri döndü. Mauro Icardi'nin kendisine cazip bir seçenek sunulana kadar beklemeyi tercih ettiği vurgulandı. Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 47 maça çıktı ve 16 gol ile 3 asist üretti. Bonservisini elinde bulunduran tecrübeli golcü, şu anda serbest olarak istediği kulübe imza atabilecek durumda.