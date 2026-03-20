Galatasaray’da Mauro Icardi krizi! Tavırları dikkat çekti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'a konuk olmuş ve sahadan 4-0 mağlup olarak organizasyona veda etmişti. Sarı-kırmızılı takımda oyuna sonradan giren Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Anfield Road'daki tavırları büyük tepki topladı. İSTEKSİZ TAVIRLARI ELEŞTİRİLDİ Okan Buruk'un Noa Lang'ın sakatlığı sonrası oyuna almak istediği Mauro Icardi'nin isteksiz tavırları nedeniyle eleştirildiği belirtildi. Oyuna girmek istemeyen Arjantinli santrforun, Kaan Ayhan'ın uyarılarıyla ikna olduğu kaydedildi. Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası Okan Buruk'un nasıl bir strateji izleyeceğinin merak konusu olduğu ifade edildi. 39 MAÇTA OYNADI Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta süre aldı. Arjantinli santrfor, bu süreçte 15 gol ile 2 asist üretti. 33 yaşındaki santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. DEV TAKIMLARDA OYNADI Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain'de oynadı. Arjantin Milli Takımı'nda 8 maçta süre alan Mauro Icardi, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.