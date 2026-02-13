Galatasaray’da Mauro Icardi rekora doymuyor! Burak Yılmaz’ı geride bıraktı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk etti. Okan Buruk, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye maçta ilk 11'de görev verdi. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 3 hafta sonra ilk kez 11'de forma şansı buldu. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Eyüpspor ile oynanan maçta bir rekor daha kırdı. 33'TE FİLELERİ HAVALANDIRDI 33. dakikada Noa Lang'ın sert şutunda kaleciden dönen topu önünde bulan Mauro Icardi ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Rams Park'ta en fazla gol atan futbolcu oldu. Rams Park'ta 45 gole ulaşan Mauro Icardi, 44 gollü Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. Rams Park'ta en çok gol atan üçüncü futbolcu ise 39 kez rakip fileleri havalandıran Selçuk İnan. BİR KEZ DAHA SAHNEDE Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, 48. dakikada Victor Osimhen'in pasında bir kez daha Eyüpspor filelerini havalandırdı. HAT-TRICK YAPTI Galatasaray'da Mauro Icardi, 70. dakikada bir gol daha buldu ve hat-trick yapma başarısı gösterdi. Mauro Icardi, Galatasaray'da ikinci kez hat-trick sevinci yaşadı. Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 21. kez sahaya çıktı ve 13 gol atma başarısı gösterdi. SÖZLEŞME UZATMADI Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi ile henüz yeni anlaşma yapmadı. Arjantinli santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.