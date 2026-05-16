Galatasaray’da Mauro Icardi’den veda gibi açıklama! ‘Silinmesi imkansız bir anı’

Galatasaray ile sözleşmesi biten Mauro Icardi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mauro Icardi'nin mesajındaki ifadeler veda gibi algılandı.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 18:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 18:32
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Mauro Icardi mesajında şu ifadeleri kullandı…

"Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim. Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol değildi.

"EVDEN UZAKTA BİR EV BULDUM"

Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında... Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum.

Dört yıl oldu. Dört şampiyonluk. Binlerce sarılma. Milyonlarca hatıra. Ama en değerli şey kupalar değildi. Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti.

Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır. Türkiye benim için öyle olacak. Silinmesi imkansız bir anı. Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

"DÜNYANIN 90 DAKİKALIĞINDA DURDUĞU GECELER OLDU"

Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu. Ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm. Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm. Ve çok büyük bir sevgi hissettim... Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını.

Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim.

"BAZI AŞKLAR ELVEDA DEMEZ"

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer. Ama bazı aşklar elveda demez.

Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğunu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ