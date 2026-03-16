Galatasaray'da Noa Lang bilmecesi! Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak transfer ettiği Noa Lang'ın geleceğine dair yeni bir gelişme ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2026 15:04
Galatasaray, devre arasında Napoli forması giyen Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Hollandalı kanat oyuncusu, kısa süre içinde gösterdiği performansla ilk 11'deki yerini alara, formayı kaptı.

İtalya kariyeri istediği gibi geçmeyen Lang, Süper Lig'de yeniden kendini bularak çıkışa geçti.

NAPOLI'DEKİ PERFORMANSINI GEÇTİ

Sezonun ilk yarısında Serie A temsilcisiyle 27 müsabakaya çıkan Lang, 1 gol atıp 2 kez de gol pası vermişti.

26 yaşındaki futbolcu, parçalı formayla ise 10 maça çıktı ve 2 gol 2 asist yaparak İtalya'daki performansını geçmeyi başardı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray teknik ekibinin de Noa Lang'ın performansından memnun olduğu kaydedildi.

KALMAYA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Hollandalı yıldız da, şartların oluşması halinde sarı-kırmızılılarda kalmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray cephesinin, Noa Lang'ın performansını aynı çizgide devam ettirmesi halinde Napoli ile masaya oturacağı aktarıldı.

PAZARLIK YAPILACAK

Buna göre sezon sonunda 30 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan deneyimli oyuncu için pazarlık yapılacak.

Ajax altyapısından yetişen Lang, daha önce Twente, Club Brugge ve PSV formaları da giymişti.

1.73 boyundaki kanat oyuncusu, Hollandalı Milli Takımı ile de 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.