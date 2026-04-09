Galatasaray’da Okan Buruk için bomba iddia! Ayrılık ihtimali

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik direktörün ayrılık ihtimali olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 17:15
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Okan Buruk için dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Avrupa'dan çok sayıda takımla anılan Okan Buruk ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Okan Buruk'un sezon sonunda Cimbom'a veda edebileceği vurgulandı.

AL ITTIHAD İDDİASI

Tutto Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın teknik direktör adayları arasında Okan Buruk'u da bulundurduğu belirtildi.

Okan Buruk'un Tottenham'dan kısa süre önce teklif aldığı ve bunu kabul etmediği vurgulandı.

Okan Buruk'un sezonu Galatasaray'da tamamlamayı planladığı kaydedildi.

VEDA İHTİMALİ

Okan Buruk'un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Galatasaray'a veda edebileceği aktarıldı.

Okan Buruk'un Al Ittihad ve Lazio'nun gündeminde olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın başında bu sezon 46 maça çıkan Okan Buruk, 2.13 puan ortalaması tutturdu.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 52 yaşındaki teknik direktör ile henüz yeni anlaşma imzalanmadı.