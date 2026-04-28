Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

Galatasaray'da Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğa koşarken yönetim harekete geçti. Cimbom'da Okan Buruk ile ilgili Dursun Özbek'in kararı belli oldu.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 28.04.2026 06:56
Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray kutlamalara başladı. Derbinin ardından sahada taraftarıyla bütünleşen sarı-kırmızılı takımın başarısında aslan payı Okan Buruk'a ait.

Üst üste 4. şampiyonluğa koşan Okan Buruk sezon biter bitmez ödülünü alacak. İşte detaylar…

SEÇİM 23 MAYIS'TA

Galatasaray'da 23 Mayıs'ta seçim gerçekleşecek. Şu ana kadar karşısına aday çıkmayan Dursun Özbek'in iki yıl daha koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Yönetimini değiştirmeye hazırlanan Özbek, tekrar başkan seçildiği gibi hocasıyla masaya oturacak. Okan Buruk'un sözleşmesi iki yıllığına uzatılacak.

2028'e kadar başkan seçilecek Dursun Özbek, görev süresi boyunca sadece Buruk'la çalışmayı düşünüyor.

200 MİLYON TL ALIYOR

Yerlide tavan ücret olan 200 milyon TL bu sezon başarılı teknik adama ödenmişti.

Okan Buruk'a 4. şampiyonlukla birlikte hem yeni sözleşme hem de zam yolda.

TARİHİ BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYOR

Terim yönetiminde oyuncu olarak 1996-2000 arasında 4 zafer yaşayan Okan Buruk, bu kez teknik adam olarak 4 şampiyonluk elde etmenin peşinde.

İlk sezon Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kupaya ulaşan Cimbom, Okan Buruk'un ikinci sezonunda ise rekora ulaştı ve 102 puanla ipi göğüsledi. Geçtiğimiz sezon ise arayı açıp 95 puana ulaşıp 11 puan fark atan Galatasaray, 5. yıldızı da göğsüne takmıştı.

200 MAÇTA MÜTHİŞ PERFORMANS

Galatasaray'ın başında 200. çıkan Okan Buruk'un karnesinde 143 galibiyet, 28 beraberlik ve 29 mağlubiyet yazıyor.

Okan Buruk döneminde Fenerbahçe ile oynanan 11 derbinin 6'sını kazanan Galatasaray, son 4 sezonda ligde oynanan 5 maçta ezeli rakibine gol izni vermedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
