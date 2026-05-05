Galatasaray’da Okan Buruk kuralları! Tesise girişler yasaklandı

Samsun'da farklı kaybeden Galatasaray'ın şampiyonluğu ertelendi. Takımdaki rehaveti dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk halinde sözünü verdiği 4 günlük izni 1'e indirdi. Samsun dönüşü pazar dinlenen sarı-kırmızılı oyuncular, dün öğleden sonra Kemerburgaz'da toplandı ve Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı. ANTALYASPOR'U CİDDİYE ALACAK Okan Buruk, 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisine hazırlandığı şekilde Antalyaspor'u ciddiye alacak. Rakiplerinin en son Alanyaspor ile oynadığı müsabakanın yanı sıra bu sezon büyük takımlara karşı yaptığı maçlar da detaylı şekilde analiz edildi. TESİSLERE GİRİŞ YASAK Hafta boyunca tesise misafir girişi yasaklandı ve sadece şampiyonluğa konsantre olundu. KUTLAMALAR ANTALYA MAÇI SONRASI Kutlamalarla ilgili organizasyon, Antalyaspor maçı sonrasına bırakıldı. Başkan Dursun Özbek de bu hafta Kemerburgaz'da takımı yalnız bırakmayacak. 2 PUAN YETİYOR Son 2 haftaya 4 puan önde giren Galatasaray'a şampiyonluk için 2 puan yetiyor. Okan Buruk ise ''Son haftaya kalmasın'' diyerek oyuncularını Antalyaspor maçında galibiyete motive ediyor.