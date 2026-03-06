Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'da Okan Buruk'tan çarpıcı tablo! Ezeli rakiplerine şans tanımadı...

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un performansı dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 06.03.2026 06:56
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, zorlu derbide karşı karşıya gelecek.

7 Şubat cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda zirvede bir üst tura çıkan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool ile çeyrek final savaşı verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bir diğer yandan Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde iki istatistiği de dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğa ambargo koyduğu Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük sağladı.

Galatasaray son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazanırken, 6 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve toplam sadece 5 yenilgi gördü.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Sarı-kırmızılıların 2016'da yenilenen Beşiktaş'ın stadyumdaki karnesi ise kötü. İki ekip arasında Dolmabahçe'de oynanan son 9 derbinin 7'sini Kartal kazanırken, G.Saray 9 senelik bu periyotta Beşiktaş deplasmanında 1 galibiyet-1 beraberliğe razı oldu.

Galatasaray'ın başında 191 maça çıkan Okan Buruk, 138 galibiyet, 27 beraberlik ve 26 mağlubiyetlik performans ortaya koydu.