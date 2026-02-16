Galatasaray’da Okan Buruk’tan iki ihtimalli Juventus planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçından çok daha önce Juventus için planlarını yapmaya başladı. AS OYUNCULAR DİNLENDİRİLDİ Buruk, cuma günü oynanan lig maçında as oyuncuları Sallai, Jakobs, Torreira ve Sara'yı dinlendirirken Sanchez, Yunus ve Barış'ı ekonomik kullandı. Juventus karşısına cezalı Lemina'dan yoksun çıkacak Galatasaray'da 9 oyuncunun forması garanti. Kalede Uğurcan, stoperde Sanchez ve Abdülkerim, sol bekte Jakobs, orta saha merkezinde Torreira-Sara ikilisi, kanatlarda Barış ve Noa Lang ile ileri uçta Osimhen maça başlıyor. Okan Buruk ideal kadrosunu değiştirmezse, sağ bekte Sallai ve forvet arkasında Yunus Akgün devam edecek. 10 NUMARA SALLAI Sağ bekte Sacha Boey tercih edilirse, Sallai 10 numara pozisyonuna çekilecek. Sakatlığını atlatan Sane'nin ise rövanş düşünülerek 11'de riske edilmesi beklenmiyor. A VE B PLANI Galatasaray'da Okan Buruk'un A planı: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen. Galatasaray'da Okan Buruk'un B planı: Uğurcan Çakır, Boey, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen. A SINIFI NOA LANG Galatasaray'ın Serie A'dan kadrosuna kattığı bir yıldız daha gelir gelmez olumlu etki gösterdi. Mertens ve Osimhen gibi Napoli'den transfer edilen Noa Lang kısa sürede farkını ortaya koydu. A kalite oyuncu olduğunu gösteren Hollandalı yıldız, Sane'nin yokluğunu hissettirmedi. Orta sahada takımın bankosu olan Torreira da Serie A'dan Galatasaray'a gelmişti. İcardi ise PSG öncesi uzun yıllar başarıyla İnter forması giymişti. İtalya Ligi'nden beslenen sarı-kırmızılılar, son isabetli transferini Noa Lang'la yapmış oldu. LEROY SANE HAZIR Manchester City deplasmanında ayak bileğinden sakatlanan Leroy Sane'nin 15 günlük tedavisi sona erdi. Takımla çalışmalara yeniden başlayan Sane, yarın oynanacak Juventus maçında kadroda olacak. Yeni transferi Noa Lang'ın formundan memnun olan Okan Buruk, Alman yıldızı ise kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünüyor.