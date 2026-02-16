Galatasaray’da Okan Buruk’tan iki ihtimalli Juventus planı!

A SINIFI NOA LANG

Galatasaray'ın Serie A'dan kadrosuna kattığı bir yıldız daha gelir gelmez olumlu etki gösterdi. Mertens ve Osimhen gibi Napoli'den transfer edilen Noa Lang kısa sürede farkını ortaya koydu. A kalite oyuncu olduğunu gösteren Hollandalı yıldız, Sane'nin yokluğunu hissettirmedi.