Galatasaray’da Okan Buruk’tan Mauro Icardi cevabı! Transfer sözleri

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor karşısında 4-0 kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın genel durumunu değerlendiren Okan Buruk, 'Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi' dedi. 'FUTBOLCULARI MOTİVE EDELİM' Oyuncularına taraftarların destek vermesi gerektiğini belirten Okan Buruk, 'Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Çok önemli oyuncularımız yoktu, Barış ve Sane gibi ama onlar hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek' şeklinde konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğine dair soruya da cevap verdi. 'Mauro Icardi ayrılacak mı' sorusuna Okan Buruk, 'Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor' cevabını verdi. 'BİZLE DEVAM EDECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ' Arjantinli futbolcunun takımda devam edeceğini düşündüklerini belirten Okan Buruk, 'Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz' ifadelerini kullandı. 'GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR' Okan Buruk, orta saha için transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yönetimle arasında bir fikir ayrılığı olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Yönetimle aramda herhangi bir ihtilaf yok. Her zaman olduğu gibi başkanımız, yönetim kurulumuz, transfer komitemizle birlikte hareket ediyoruz. Noa Lang ve Asprilla'ya para harcadık, bedavaya almadık. Kiralama bedelleri, maaşları var. Sene sonunda da satın alma opsiyonumuz var. İkisinin de bugünkü performansları gayet iyiydi. Bize katkı sağlayacak bir oyuncu daha almak için görüşmelerimiz sürüyor. Ancak devre arası transferi zor oluyor. Her istediğiniz oyuncuyu Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Türkiye, 5 büyük ligden sonra gelen bir pazar. Elit bir genci buraya gelmesi için ikna etmek zor oluyor. Genelde bu oyuncular önce Premier Lig'i, sonra da farklı opsiyonları bekliyor. Her oyuncuyu almak kolay olmuyor. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Teknik adam olarak en iyisini almak istiyorum. Benim zaten çok iyi oyuncularım var. Onların seviyesinde bir oyuncu almak istiyorum. Arada bir oyuncuda vereceği katkı açısından hata yapma ihtimaliniz oluyor. Gerçekten emin olduğumuz, istediğimiz oyuncuları almakta zorlanıyoruz. Transferin sonuna doğru yaklaştık ama büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kimse, 'Galatasaray bir şey yapmıyor. Kimseyi almayacak.' diye düşünmesin.' Transfer süreçlerinde çok farklı gelişmeler yaşanabileceğine değinen 52 yaşındaki teknik adam, 'İlgilendiğiniz futbolcu bir anda iyi oynayabiliyor. Bir maç 2 gol atıyor, sonrasında asist yapıyor. Takımının vermeye yakın olan oyuncuların performansının artmasıyla görüşmelerin gidişatının değiştiği anlar yaşanabiliyor. Devre arasında hiç transfer yapmayan takımlar da var ya da son gün transferi yapılan yerler var. Görüştüğümüz, haber beklediğimiz oyuncular ve kulüpler var. Kadromuza katkı sağlayacak bir oyuncu olursa transferi yapacağız.' değerlendirmesinde bulundu. STOPER TRANSFERİ CEVABI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, stoper transferi düşünmemelerine rağmen önlerine çıkacak fırsatlara göre hareket edeceklerini dile getirdi. Avrupa listesinde 3 değişiklik yapabildiklerini hatırlatan Buruk, 'Transfer önemli. Şu an Avrupa'ya 3 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı oyuncu sayısında biri genç kriterlerine uyan 2 boşluğumuz var. Bize katkı sağlayacak oyuncu olursa karar vereceğiz. Oynayan iki stoperimiz var. Lemina, Kaan ve Arda'yı kullanıyoruz. Singo'nun sakatlıktan çıkması ve yakın zamanda sahaya dönmesi halinde bir stoper, bir de sağ bek kazanmış olacağız. Singo'yu 2 oyuncu kaybetmiş gibi düşünüyorum. Kendisini 2 aydır oynatamıyorum. Oraya da bir oyuncu düşündük ama önceliklerimiz var. Transferin son günlerinden bir oyuncu kadromuza katmak için uğraşıyoruz. Ancak farklı bir şey çıkabilir. Santrfor almayı düşünmüyorduk ama Osimhen çıkınca hemen aldık. Bazen özel oyuncular karşınıza çıkınca karar değiştirebiliyorsunuz.' şeklinde görüş belirtti. 'HANGİ OYUNCUYU SORSAK 15 MİLYONDAN BAŞLIOR' Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transferde bonservis bedellerinin çok yükseldiğini söyledi. Okan Buruk, sezon başında finansal yükümlülüklerden dolayı derin ve geniş bir kadro kurmadıklarını vurgulayarak, 'Kasım ayına kadar derin ve geniş kadro konusunu konuşmadık. Hiç, 'Keşke daha kalabalık bir kadromuz olsaydı.' demedik. Ancak sakatlıkların başladığın, cezaların arka arkaya geldiği kasımdan sonra, 'Keşke kadromuz daha güçlü olsaydı.' dedik. İlk yarı fikstür daha fazla oluyor. Bugün 32. resmi maça çıktık. Milli takımlardaki maçları da katarsak 38 maça çıkan oyuncumuz var. Kalabalık bir kadronun bir yandan da finansal yükümlülükleri var. Yaz döneminde inanılmaz bir para harcadık. Tek başına Osimhen'e ödenen parayla bir takım kurabilirdiniz. Oyuncu fiyatları da çok yükseldi. Hangi oyuncuyu sorsak 15 milyondan başlıyor. Oyuncu fiyatlarının yükselişini de göz önüne almamız lazım. Hangi oyuncuya elinizi atsanız 15-20 milyon avro istiyorlar. Bazen finansal zorunluluklardan dolayı kadronuzu geniş tutamıyorsunuz.' diye konuştu.