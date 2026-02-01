Galatasaray’da Okan Buruk’tan Mauro Icardi cevabı! Transfer sözleri

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Okan Buruk, orta saha için transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yönetimle arasında bir fikir ayrılığı olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetimle aramda herhangi bir ihtilaf yok. Her zaman olduğu gibi başkanımız, yönetim kurulumuz, transfer komitemizle birlikte hareket ediyoruz. Noa Lang ve Asprilla'ya para harcadık, bedavaya almadık. Kiralama bedelleri, maaşları var. Sene sonunda da satın alma opsiyonumuz var. İkisinin de bugünkü performansları gayet iyiydi. Bize katkı sağlayacak bir oyuncu daha almak için görüşmelerimiz sürüyor. Ancak devre arası transferi zor oluyor. Her istediğiniz oyuncuyu Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Türkiye, 5 büyük ligden sonra gelen bir pazar. Elit bir genci buraya gelmesi için ikna etmek zor oluyor. Genelde bu oyuncular önce Premier Lig'i, sonra da farklı opsiyonları bekliyor. Her oyuncuyu almak kolay olmuyor. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Teknik adam olarak en iyisini almak istiyorum. Benim zaten çok iyi oyuncularım var. Onların seviyesinde bir oyuncu almak istiyorum. Arada bir oyuncuda vereceği katkı açısından hata yapma ihtimaliniz oluyor. Gerçekten emin olduğumuz, istediğimiz oyuncuları almakta zorlanıyoruz. Transferin sonuna doğru yaklaştık ama büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kimse, 'Galatasaray bir şey yapmıyor. Kimseyi almayacak.' diye düşünmesin."