Galatasaray’da Okan Buruk’tan transfer mesajı! ‘Eleştiriler beni olumsuz etkilemiyor’
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerine dair konuştu. Tecrübeli teknik direktör, Manchester City maçına dair soruya da cevap verdi.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 22:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:55