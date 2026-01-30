Galatasaray’da Okan Buruk’un performansı oldukça farklı!

Süper Lig'de 4 sezondur zirveden inmeyen Galatasaray, Türkiye içinde kırılmadık rekor bırakmadı. 102 puanlı şampiyonluğu 17 maçlık galibiyet serisi ile taçlandıran Okan Buruk, bu süreçte deplasmanda en hızlı 50 galibiyete ulaşan teknik adam oldu. 129 MAÇTA 8 MAĞLUBİYET Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 129 maça çıkan Galatasaray'ın karnesinde 105 galibiyet-16 beraberlik-8 yenilgi yazıyor. Süper Lig'de yüzde 81 olan galibiyet karnesi, Avrupa kupalarında ise yüzde 38'de kaldı. AVRUPA'DA BAMBAŞKA KARNE 52 yaşındaki hoca döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 34 maç oynayan Aslan, 13 galibiyet görebildiği Avrupa'da 9 beraberlik ve 12 yenilgi ile sahadan ayrıldı. BU SEZON PUAN ORTALAMALARI Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 2.42 puan ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda ise fire vermedi ve 3.00 puan ortalaması tutturdu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon 1.25 puan ortalamasıyla performans sergiledi. YA JUVENTUS YA ATLETICO Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrasında Aslan'ın son 16 play-off turu rakibi bugün belli olacak. Lig fazını 20. bitiren Aslan, bugünkü kura sonrasında ya İtalyan ekibi Juventus ya da İspanyol Atletico Madrid ile eşleşecek. Play-off'ta ilk maç Aslantepe'de 17-18 Şubat'ta, rövanş ise 24-25 Şubat'ta deplasmanda oynanacak. Cimbom, bu turu geçerse son 16 turunda ise İngiltere'den Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Kura çekimi TSİ 12.00'de başlayacak.