Galatasaray’da Okan Buruk’un tek rakibi Pep Guardiola! Rakamlarda zirvede

52'sindeki Okan Buruk, teknik direktörlük kariyeri açısından daha çok genç denilebilecek bir yaşta... Buna rağmen her çalıştırıcıya nasip olmayacak türden başarılara daha şimdiden imza atmış durumda. TERİM'İN REKORUNU EGALE ETTİ Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan deneyimli hoca, Fatih Terim'in rekorunu da egale etti. Toplamda 5 şampiyonlukla Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak Fatih Terim'in (8) ardından, Süper Lig tarihinde ikinci sıraya yükseldi. Okan Buruk aynı zamanda hem futbolcu hem de teknik adam olarak 12 şampiyonlukla Süper Lig tarihinde en fazla zafer yaşayan isim oldu. TEK RAKİBİ GUARDIOLA Avrupa'nın 10 büyük ligi tarihinde Pep Guardiola'nın ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste 4 kez mutlu sona ulaşan ikinci isim konumundaki Okan Buruk, bunu aynı takımla başaran ilk kişi oldu. RAKAMLARDA ZİRVEDE Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (115), puan toplayan (362) ve kalesini gole kapayan (49) takım Galatasaray. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%80) ve puan ortalaması (2.5) yakalayan teknik direktör unvanı da Okan Buruk'a ait. Okan Buruk, Galatasaray'a gelmeden önce Başakşehir'in başında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli teknik direktör aynı zamanda Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanarak ön plana çıkmıştı.