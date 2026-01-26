Galatasaray’da orta saha harekatı! İşte listedeki 5 aday

Galatasaray, takımın yükünü çekecek dinamonun peşinde... Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, yeni haftada orta saha transferini bitirecek. Manchester City maçına kadar temaslarına devam edecek sarı-kırmızılı kulübün 6 numara pozisyonu için çok sayıda adayı var. Trabzonspor cephesi, Oulai için kapıyı kapatsa da Galatasaray 25 milyon Euro artı Ahmed Kutucu teklifini masada tutuyor. OULAI DIŞINDA 2 ADAY Oulai dışında +2 kontenjana uyan West Ham'dan Soungoutou Magassa ve Lille'den Ngal'ayel Mukau için nabız yoklanıyor. 22 yaşındaki Magassa ve 2004 doğumlu Mukau'nın satın alma opsiyonlu kiralama formülleri üzerinde duruluyor. 21 yaşındaki Mukau'nun piyasa değeri 12 milyon Euro... 22 yaşındaki Soungoutou Magassa, 17 milyon Euro değere sahip... UGARTE HAMLESİ +2 kontenjandan bağımsız orta saha adayları ise Manchester United'dan Manuel Ugarte ve Club Brugge'den Raphael Onyedika. Bu iki oyuncu için de sarı-kırmızılılar son ana kadar şartlarını zorlayacak. Onyedika, 9.5 milyon Euro'ya Danimarka ekibi Midtjylland'dan Club Brugge'e geçti. Manchester United, Ugarte için PSG'ye 2024'te 50 milyon Euro ödedi.