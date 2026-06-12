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Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Galatasaray yönetimi, gelecek sezon için orta saha bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda iki aday üzerine yoğunluk verdi. Cimbom'un transfer bütçesi belli oldu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:01
Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Cimbom bu doğrultuda kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeyi planlıyor.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Galatasaray, orta saha transferi için 40-45 milyon euro arası bir bütçeyi gözden çıkardı.

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Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

CAMAVINGA VE THURAM RADARDA

Galatasaray, orta saha transferinde Eduardo Camavinga ve Khephren Thuram'ı gündemine aldı.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Sarı-kırmızılılar, iki yıldızın transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

BURUK, CAMAVINGA'YI ÇOK İSTİYOR

Real Madrid'in Fransız yıldızının 23 yaşında olması ve orta alanın her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle Okan Buruk, Eduardo Camavinga'yı çok istiyor.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Ancak oyuncunun senelik 15 milyon euro maaş talebi Aslan'ı sıkıntıya soktu.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

THURAM'A YAKIN TAKİP

Khephren Thuram'ın durumunu da yakından takip eden Cimbom, Juventus ile pazarlıklarını hızlandırdı.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

İtalyan kulübü kapıyı 45 milyon eurodan açarken, 25 yaşındaki Fransız futbolcuyla İngiliz kulüpleri de ilgileniyor.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Yönetimin istikrarlı yapısıyla nedeniyle Khephren Thuram'ı ön planda tuttuğu öğrenildi.

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Thuram geçen sezon 45 resmi maçta 4 gol attı, 5 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #TRANSFER