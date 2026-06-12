Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Cimbom bu doğrultuda kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. Galatasaray, orta saha transferi için 40-45 milyon euro arası bir bütçeyi gözden çıkardı. CAMAVINGA VE THURAM RADARDA Galatasaray, orta saha transferinde Eduardo Camavinga ve Khephren Thuram'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, iki yıldızın transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. BURUK, CAMAVINGA'YI ÇOK İSTİYOR Real Madrid'in Fransız yıldızının 23 yaşında olması ve orta alanın her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle Okan Buruk, Eduardo Camavinga'yı çok istiyor. Ancak oyuncunun senelik 15 milyon euro maaş talebi Aslan'ı sıkıntıya soktu. THURAM'A YAKIN TAKİP Khephren Thuram'ın durumunu da yakından takip eden Cimbom, Juventus ile pazarlıklarını hızlandırdı. İtalyan kulübü kapıyı 45 milyon eurodan açarken, 25 yaşındaki Fransız futbolcuyla İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Yönetimin istikrarlı yapısıyla nedeniyle Khephren Thuram'ı ön planda tuttuğu öğrenildi. Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Thuram geçen sezon 45 resmi maçta 4 gol attı, 5 asist üretti.