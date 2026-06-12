Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Galatasaray’da orta saha için dev bütçe! İki aday var

Galatasaray yönetimi, gelecek sezon için orta saha bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda iki aday üzerine yoğunluk verdi. Cimbom'un transfer bütçesi belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:01