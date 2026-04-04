Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'da Osimhen'in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

Galatasaray'da Osimhen'in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı rövanş mücadelesinde kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen'in dönüşüne dair bir gelişme yaşandı. İşte dönüş maçı...

Giriş Tarihi: 04.04.2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 12:28
Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de olduğu haftada maçı kazanıp puan farkını açmak istiyor.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

Öte yandan Cimbom, bugünkü mücadeleye en büyük gol silahı olan Victor Osimhen'den yoksun çıkacak.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

Nijeryalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle bordo-mavililere karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

OSIMHEN'DE YENİ GELİŞME

Liverpool ile oynanan rövanş maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen'in dönüş tarihi merak ediliyor.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

HEDEF F.BAHÇE MAÇIYDI

Osimhen'in 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyordu.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

Ancak sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusunun beklenenden daha erken dönüş yapabileceği ifade edildi.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA

Fotomaç'ta yer alan habere göre Osimhen, bir hafta önceki Gençlerbirliği mücadelesinde takım kadrosunda yer alabilir.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

MAÇ 18 NİSAN'DA

Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda Başkent ekibi ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

29 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 29 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

PERFORMANSI

2,284 dakika süre alan Osimhen, bu zaman zarfında rakip takım filelerini tam 19 kez havalandırırken, 7 de asist yaptı.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

SÖZLEŞME DURUMU

Nijeryalı oyuncunun Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.