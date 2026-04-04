Galatasaray’da Osimhen’in döneceği maç belli oldu! Müjdeli haber...

Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de olduğu haftada maçı kazanıp puan farkını açmak istiyor. Öte yandan Cimbom, bugünkü mücadeleye en büyük gol silahı olan Victor Osimhen'den yoksun çıkacak. Nijeryalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle bordo-mavililere karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. OSIMHEN'DE YENİ GELİŞME Liverpool ile oynanan rövanş maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen'in dönüş tarihi merak ediliyor. HEDEF F.BAHÇE MAÇIYDI Osimhen'in 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyordu. Ancak sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusunun beklenenden daha erken dönüş yapabileceği ifade edildi. GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA Fotomaç'ta yer alan habere göre Osimhen, bir hafta önceki Gençlerbirliği mücadelesinde takım kadrosunda yer alabilir. MAÇ 18 NİSAN'DA Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda Başkent ekibi ile kozlarını paylaşacak. 29 MAÇTA OYNADI 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 29 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 2,284 dakika süre alan Osimhen, bu zaman zarfında rakip takım filelerini tam 19 kez havalandırırken, 7 de asist yaptı. SÖZLEŞME DURUMU Nijeryalı oyuncunun Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.