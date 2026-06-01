Galatasaray’da Rafael Leao ısrarı! Ayrılacağını açıklamıştı

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarı çıtasını yukarıya taşımayı hedefliyor. Cimbom'un bu doğrultuda kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirmesi bekleniyor. Galatasaray'ın bu doğrultuda rotasını Rafael Leao'ya çevirdiği aktarıldı. F.BAHÇE GİRİŞİM YAPMADI Matteo Moretto'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Rafael Leao için bir girişimi olmadığı belirtildi. Rafael Leao ile Türkiye'den ilgilenen tek kulübün Galatasaray olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. EKONOMİK AÇIDAN GÜÇLÜ TEKLİF Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için ekonomik açıdan güçlü bir teklif sunmaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için henüz Milan ile resmi görüşmelere başlamadığı kaydedildi. Milan'da şu anda bir sportif direktörün olmamasının bu durumu etkilediği belirtildi. BAŞKA TALİPLERİ VAR Rafael Leao transferi için Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerinin ilgisinin bulunduğu ifade edildi. Rafael Leao, bu sezon Milan'da 31 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti.