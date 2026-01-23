Galatasaray’da Raphael Onyedika’nın bileti hazır!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılılarda kurmaylar orta saha transferi için harekete geçti. Orta sahasına defansif yönü kuvvetli bir takviye yapma kararı alan Galatasaray son bir haftada Milan'dan Fofana ve Villarreal'den Pape Gueye'ye teklif yaptı. 30 milyon euro üstü taleplerle karşılaşan sarı-kırmızılılar, Club Brugge'den Raphael Onyedika'nın da fiyatını sordu. 12 MİLYON EUROLUK TALEP Belçika ekibi, Raphael Onyedika'nın bonservisini 12 milyon euro olarak belirledi. Nijeryalı 6 numara için teknik direktör Okan Buruk'un nihai kararı bekleniyor. OSIMHEN'DEN OLUMLU REFERANS Victor Osimhen, milli takımdan arkadaşı Raphael Onyedika için olumlu referans verip oyuncu ile de görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bu hafta içinde Fofana ve Gueye için tekliflerine olumlu yanıt gelmezse Belçika ekibinin kapısını çalıp Onyedika'nın işini bitirecek. 24 MAÇTA OYNADI Raphael Onyedika, bu sezon Club Brugge'da 24 maça çıktı. Nijeryalı orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asist üretti. Raphael Onyedika'nın Club Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.