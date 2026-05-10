Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Cimbom'da gözler mevcut kadroda yer alan oyuncuların geleceğine çevrildi. Galatasaray'ın Sacha Boey ile ilgili kararının netleştiği belirtildi. 15 MİLYON EUROLUK OPSİYON Cimbom'da devre arasında Bayern Münih'ten kiralanan Fransız sağ bekin sözleşmesinde 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor. Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Sacha Boey için Bayern Münih ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı aktarıldı. BİR SEÇENEK DAHA VAR Galatasaray'ın Sacha Boey'un 15 milyon euroluk opsiyon maddesinde indirime gidilmesini istediği kaydedildi. Cimbom'un önündeki bir diğer seçeneğin Fransız sağ beki 1 yıl daha kiralamak olduğu ifade edildi. Bayern Münih'in 25 yaşındaki Sacha Boey'u gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi. 14 MAÇTA OYNADI Sacha Boey, devre arasında imza attığı Galatasaray'da 14 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki Fransız oyuncunun, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.