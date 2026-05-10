Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Galatasaray'da ara transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralanan Sacha Boey'un durumu netlik kazandı. Cimbom'un opsiyon maddesine sahip olduğu Sacha Boey'la ilgili kararını netleştirdiği belirtildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 10.05.2026 17:17
Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Cimbom'da gözler mevcut kadroda yer alan oyuncuların geleceğine çevrildi.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Galatasaray'ın Sacha Boey ile ilgili kararının netleştiği belirtildi.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

15 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Cimbom'da devre arasında Bayern Münih'ten kiralanan Fransız sağ bekin sözleşmesinde 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği belirtildi.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Sarı-kırmızılıların, Sacha Boey için Bayern Münih ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı aktarıldı.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

BİR SEÇENEK DAHA VAR

Galatasaray'ın Sacha Boey'un 15 milyon euroluk opsiyon maddesinde indirime gidilmesini istediği kaydedildi.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Cimbom'un önündeki bir diğer seçeneğin Fransız sağ beki 1 yıl daha kiralamak olduğu ifade edildi.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Bayern Münih'in 25 yaşındaki Sacha Boey'u gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

14 MAÇTA OYNADI

Sacha Boey, devre arasında imza attığı Galatasaray'da 14 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

25 yaşındaki Fransız oyuncunun, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #BAYERN MÜNİH #SACHA BOEY #TRANSFER