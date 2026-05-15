Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'da Sacha Boey'dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Galatasaray'da Sacha Boey'dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Galatasaray'ın yıldızları şampiyonluk kutlamasında platforma birer birer çıktı. Lucas Torreira sahneye çıkarken çok duygusal anlar yaşadı. Barış Alper Yılmaz horon tercihi ile ön plana çıktı. Geceye damga vuran isim sahneye Filistin Bayrağı ile çıkan Sacha Boey oldu.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 22:51
Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahneye oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte geldi.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Galatasaray'da şampiyonluk töreninde sahneye çıkan ilk isim Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan Çakır sahneye KADR'den "Hakim Bey" şarkısıyla geldi.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Ismail Jakobs sahneye çıkarken Eljaz'dan "Baxaaw Assiko Family" şarkısı çaldı.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

DAVINSON AİLESİYLE SAHNEDE

Davinson Sanchez ailesiyle birlikte sahneye çıktı. Kolombiyalı yıldız şarkı olarak, "Mi Gente" tercihinde bulundu.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Macar futbolcu Roland Sallai, "Freed From Desire" şarkısı eşliğinde çıktı.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Gabriel Sara sahneye çıkarken, "Conselho" şarkısı çaldı.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Tarkan'dan "Dudu" şarkısı ile geldi.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Cimbom'un altyapısında yetişen Yunus Akgün, Müslüm Gürses'ten "Canım da sensin Cimbombom" parçası eşliğinde çıktı.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Batuhan Şen sahneye gelirken, Mustafa Sandal'dan "Aya Benzer" parçasını tercih etti. Eren Elmalı şampiyonluk kutlamasında sahneye, Sezen Aksu'dan "Bir Çocuk Sevdim" şarkısı eşliğinde geldi.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Günay Güvenç sahneye çıkarken Imael Angel'den "Bad Times" şarkısı çaldı.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

İLKAY GÜNDOĞAN "ÇOCUKLUK AŞKIMSIN" İLE

İlkay Gündoğan sahneye gelirken "Çocukluk Aşkımsın" parçası çaldı. Ahmed Kutucu sahneye çıkarken, Dystinct'ten "Yama" şarkısı eşlik etti.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Ahmed Kutucu sahneye çıkarken "Yama" şarkısını tercih etti. Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla ise "Ba Ba Bad" şarkısı ile sahneye çıktı. Can Armando Güner sahneye çıkarken Burna Boy'dan "Last Last" parçası çaldı.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

TORREIRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Lucas Torreira sahneye "Vivir Mi Vida" parçası ile çıktı. Lucas Torreira sahneye çıkarken gözyaşlarına engel olamadı.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

BARIŞ ALPER HORON TEPTİ

Barış Alper Yılmaz, sahneye "Hey Gidi Hey" ile geldi. Barış Alper Yılmaz'ın yanına bir anda takım arkadaşları geldi ve beraber horon tepmeye başladılar.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

LANG KENDİ ŞARKISIYLA

Renato Nhaga sahneye çıkarken "Modo Galinha" şarkısını tercih etti. Noa Lang şampiyonluk kutlamasına kendi şarkısı olan "Ewa Safi" ile birlikte geldi. Wilfried Singo sahneye çıkarken yanında annesi yer aldı. Singo, "C'est Bizarre" şarkısını tercih etti. Genç futbolcu Arda Ünyay, "La Bize Her Yer Ankara" şarkısı ile sahneye çıktı.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

BOEY FİLİSTİN BAYRAĞI İLE

Sacha Boey sahneye gelirken Filistin Bayrağı taktı. Fransız sağ bek, "Charge" şarkısını tercih etti.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Victor Osimhen platforma gelirken "Today" şarkısını tercih etti.

Galatasaray’da Sacha Boey’dan Filistin mesajı! Torreira ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekti

Mario Lemina sahneye "Pile" şarkısı eşliğinde çıktı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #UĞURCAN ÇAKIR #EREN ELMALI #YUNUS AKGÜN #OKAN BURUK