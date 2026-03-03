Galatasaray’da şampiyonluk için 3 farklı senaryo! İşte ihtimaller

Fenerbahçe peş peşe Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı, lider Galatasaray puan farkını 4'e çıkardı... Konyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiyle bozulan moraller, sonrasında hem sarı-lacivertli takımın kayıpları hem de Aslan'ın Alanya galibiyeti ile birlikte düzeldi. Kritik fikstüre giren Galatasaray'ın bu süreçteki zorlu yol haritası tartışılırken, Fenerbahçe'nin 2 haftada yitirdiği 4 puan sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. ŞAMPİYONLUK HESAPLARI Sarı-lacivertlilerin sürpriz puan kayıpları sonrasında sarı-kırmızılılar şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. İşte Galatasaray'da son 10 hafta senaryoları... Galatasaray 9 galibiyet alması halinde yüzde 100 şampiyon olacak. Galatasaray, Süper Lig'de 8 galibiyet ve 2 beraberlik alması halinde yüzde 100 şampiyon olacak. DERBİ KRİTİK Galatasaray, 31. haftada konuk edeceği Fenerbahçe'yi mağlup ederse, son 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet de şampiyonluk için yetiyor. Galatasaray'ın Süper Lig'de son 3 yılda, son 10 hafta karneleri ise şu şekilde... 2022-2023 sezonu | 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet 2023-2024 sezonu | 9 galibiyet, 1 mağlubiyet 2024-2025 sezonu | 9 galibiyet, 1 mağlubiyet