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Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın stoper transferinde yeni bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların listesindeki yıldız futbolcu için istenen bonservis belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 19:00
Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar stoper transferinde farklı alternatiflere yönelme kararı aldı.

Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

Sarı-kırmızılıların, stoper transferi konusunda yeni bir ismi listesine eklediği belirtildi.

Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

EMMANUEL FERNANDEZ İDDİASI

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Rangers forması giyen Emmanuel Fernandez'i takip ettiği kaydedildi.

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Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

24 yaşındaki stoperin transferi için temasların başladığı ifade edildi.

Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

Nijeryalı savunmacının transferi konusunda Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un da takipte olduğu aktarıldı.

Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Rangers'ın Emmanuel Fernandez transferi için 20 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in transfer konusunda vatandaşına olumlu bilgiler verdiği belirtildi.

Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray ile Rangers arasında Emmanuel Fernandez transferi için pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

Emmanuel Fernandez'in Rangers ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #TRANSFER