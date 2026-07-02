Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar stoper transferinde farklı alternatiflere yönelme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların, stoper transferi konusunda yeni bir ismi listesine eklediği belirtildi. EMMANUEL FERNANDEZ İDDİASI Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Rangers forması giyen Emmanuel Fernandez'i takip ettiği kaydedildi. 24 yaşındaki stoperin transferi için temasların başladığı ifade edildi. Nijeryalı savunmacının transferi konusunda Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un da takipte olduğu aktarıldı. 20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ Rangers'ın Emmanuel Fernandez transferi için 20 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in transfer konusunda vatandaşına olumlu bilgiler verdiği belirtildi. PAZARLIKLAR SÜRÜYOR Galatasaray ile Rangers arasında Emmanuel Fernandez transferi için pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Emmanuel Fernandez'in Rangers ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.