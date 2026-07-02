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Galatasaray’da stoper için yeni aday! Dev bonservis talebi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın stoper transferinde yeni bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların listesindeki yıldız futbolcu için istenen bonservis belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 19:00