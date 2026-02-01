Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da sürpriz ayrılık gündemde! Liverpool talip

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gündemde! Liverpool talip

Galatasaray'da ara transfer dönemi kapanmadan önce sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusuna Liverpool'un talip olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:57
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda mevcut kadroda yer alan isimler için de sıcak gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusunun Liverpool'un radarında olduğu ifade edildi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Premier Lig devi Liverpool'un sağ bek transferinde Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi radarına aldığı belirtildi.

ALTERNATİFLER ARASINDA

Liverpool'un Sunderland forması giyen Lutsharel Geertruida transferinde bir sorun yaşanması durumuna karşın alternatifleri belirlediği ve listede Roland Sallai'nin de yer aldığı aktarıldı.

Macar futbolcunun geleceğinin, Lutsharel Geertruida'nın transferine göre şekilleneceği vurgulandı.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Roland Sallai, bu sezon Galatasaray'da 29 müsabakada forma şansı buldu. Macar oyuncu, bu mücadelelerde 1 gol attı ve 6 asist üretti.

Roland Sallai'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Puskas Akademisi'nde profesyonel olan Roland Sallai daha sonra Palermo, APOEL Nikosia ve Freiburg'da oynadı.

6 MİLYON EUROYA İMZA

Galatasaray, 2024-2025 sezonu başında Roland Sallai için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Roland Sallai, Macaristan Milli Takımı'nda 64 maçta oynadı ve 15 gol sevinci yaşadı.