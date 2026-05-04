Galatasaray’da tecrübeli futbolcunun opsiyonu devreye girdi! Sözleşmesi uzadı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesi devreye girdi.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 07:03
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için çıktığı Samsunspor maçında sahadan 4-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesi aktif hale geldi.

Cimbom'da tecrübeli oyuncu ile 1 yıl daha sözleşme yenilendi.

LEMINA İLE 1 YIL DAHA

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki +1 yıllık uzatma opsiyonu maddesi bitime 2 hafta kala devreye girdi.

Sarı-kırmızılı takımda 32'nci kez ilk 11'de sahaya çıkan Mario Lemina, resmi maçların yüzde 60'ına as kadroda başlama kriterini karşılamış oldu.

Mario Lemina'nın Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon sonuna kadar uzadı.

2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımdan 2 milyon 500 bin euro garanti ücret alıyor.

Mario Lemina, bu sezon Galatasaray'da 40 maçta forma giydi ve 2 gol ile 2 asist üretti.

Gabonlu orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Mario Lemina'yı geçtiğimiz sezon devre arasında 2 milyon 500 bin euroluk bedelle transfer etmişti.

