Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Üç hafta önce Süper Lig'de 7 puan öne geçen Galatasaray'a 'şampiyon' gözüyle bakılıyordu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Trabzonspor'a yenildikten sonra Göztepe'yi mağlup etse de Kocaelispor'la berabere kaldı, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı bir anda 2'ye indi. İşte Aslan'ı krize sokan detaylar... 1- OKAN BURUK FORMSUZ Şampiyonluğa ulaştığı geçen 3 sezonda ezber ilk 11'i olan Okan Buruk her maç kadrosunu değiştiriyor. Başta Icardi olmak üzere oyuncularını kaybetmeye başlayan Buruk, kötü futbola çare bulamıyor, kendisini analiz eden rakiplere artık diş geçiremiyor. 2- ASLAN'IN B PLANI YOK Osimhen sahada olmadığında Galatasaray'ın oyun gücü özellikle hücum presinde dibe vuruyor. İleri uçta Mauro Icardi ya da Barış Alper Yılmaz olduğunda Victor Osimhen'e alışkın oyun sistemi işlemiyor, B Planı ise bir türlü devreye girmiyor. 3- DOYMUŞLUK, YORGUNLUK Devler Ligi'ne daha çok konsantre olan sarı-kırmızılılar, lige gereken önemi vermedi. Takımdaki doymuşluk, Kemerburgaz'da hissediliyor ve zora giden maçlarda reaksiyon verilmiyor. Yoğun tempoda yorgunluklarla sakatlıklar arttı. 4- KULÜBEDEN GOLCÜ ÇIKMADI Son üç şampiyonlukta kulübeden gelen oyuncuların skor katkısı önemliydi. Midtsjö, Carlos Vinicius, Berkan ve Morata'nın yaptıklarını bu sezon yedek oyuncular başaramadı. İlkay Gündoğan bu sezon 33 maçın 11'inde oyuna sonradan girdi. Kulübeden dahil olduğu karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı. Icardi bu sezon ligde 27 maçta şans bulurken 10'una ilk 11'de başladı. Tangocu toplam 13 gol attı.