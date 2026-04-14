Galatasaray'da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Galatasaray'da Mauro Icardi haftalardır hedef tahtasında… Sarı-kırmızılılarda kötü futbolda düzelme olmadı. Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı, B planı üretmekte zayıf kalındı…

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 14.04.2026 07:09
Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Üç hafta önce Süper Lig'de 7 puan öne geçen Galatasaray'a 'şampiyon' gözüyle bakılıyordu.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Trabzonspor'a yenildikten sonra Göztepe'yi mağlup etse de Kocaelispor'la berabere kaldı, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı bir anda 2'ye indi. İşte Aslan'ı krize sokan detaylar…

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

1- OKAN BURUK FORMSUZ

Şampiyonluğa ulaştığı geçen 3 sezonda ezber ilk 11'i olan Okan Buruk her maç kadrosunu değiştiriyor.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Başta Icardi olmak üzere oyuncularını kaybetmeye başlayan Buruk, kötü futbola çare bulamıyor, kendisini analiz eden rakiplere artık diş geçiremiyor.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

2- ASLAN'IN B PLANI YOK

Osimhen sahada olmadığında Galatasaray'ın oyun gücü özellikle hücum presinde dibe vuruyor.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

İleri uçta Mauro Icardi ya da Barış Alper Yılmaz olduğunda Victor Osimhen'e alışkın oyun sistemi işlemiyor, B Planı ise bir türlü devreye girmiyor.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

3- DOYMUŞLUK, YORGUNLUK

Devler Ligi'ne daha çok konsantre olan sarı-kırmızılılar, lige gereken önemi vermedi.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Takımdaki doymuşluk, Kemerburgaz'da hissediliyor ve zora giden maçlarda reaksiyon verilmiyor. Yoğun tempoda yorgunluklarla sakatlıklar arttı.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

4- KULÜBEDEN GOLCÜ ÇIKMADI

Son üç şampiyonlukta kulübeden gelen oyuncuların skor katkısı önemliydi.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Midtsjö, Carlos Vinicius, Berkan ve Morata'nın yaptıklarını bu sezon yedek oyuncular başaramadı.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

İlkay Gündoğan bu sezon 33 maçın 11'inde oyuna sonradan girdi. Kulübeden dahil olduğu karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.

Galatasaray’da tek sorun Icardi değilmiş! Okan Buruk kulübe etkisi yaratamadı

Icardi bu sezon ligde 27 maçta şans bulurken 10'una ilk 11'de başladı. Tangocu toplam 13 gol attı.