Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

İtalya'ya 5-2'lik skorun avantajıyla gidecek olan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek. Sarı-kırmızılı takım, kritik maç öncesi turun ödülünü belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.02.2026 07:06
Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Juventus'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro play-off bonusu gelecek.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Takımını rehavet konusunda uyaran teknik direktör Okan Buruk'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Bu arada Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

HERKES İTALYA'YI BEKLİYOR

Konyaspor yenilgisini unutan G.Saray, izin yapmadan Juventus hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik galibiyetin avantajıyla oynayacağı rövanşı düşünüyor.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Takımdaki oyuncuların çoğu, İtalya'da sahaya çıkacağı için ekstra konsantre oldu. Başta İcardi olmak üzere Osimhen, Lemina, Torreira ve Singo kariyerlerinin önemli bölümünü Serie A'da geçirdi.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Noa Lang devre arasında Napoli'den geldi. Barış Alper, Sallai ve Boey'i İtalyan kulüpleri takip ediyor. Juventus karşısında piyasa yapma fırsatına sahip olan Galatasaraylı oyuncular, birbirlerini motive ediyor.

Galatasaray’da turun ödülü belirlendi! Dursun Özbek’ten rekor karar...

Futbolculuğu döneminde İtalya deneyimi yaşayan teknik direktör Okan Buruk da Çizme kulüplerinin listesinde yer alıyor.