Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Fernando Muslera’yı unutturdu! Tek başına 1 numara

Uğurcan Çakır, oynadığı ilk sezonda performansıyla Galatasaray'ın efsaneleşen eldiveni Fernando Muslera'yı unutturdu. 27 milyon Euro bonservisiyle Süper Lig'in en yüksek bedelli kalecisi unvanına sahip olan başarılı file bekçisi, parasının hakkını verdi. SÜPER LİG'DE 1 NUMARA Aslan'ın 4'üncü şampiyonluğunda başrolde yer alan ve kurtarış değerinde yüzde 78 ile kariyerinin zirvesine ulaşan Uğurcan, Süper Lig'de de 1 numaraya kuruldu. Uğurcan Çakır maç başı 0.8 gol yeme ve 7.69 engellenen gol ve yüzde 29.5'lik isabetli pas karnesinde ligde ilk basamağın sahibi oldu. CEZA SAHASI DIŞINDAN 1 GOL YEDİ Milli file bekçisi, ceza sahası dışından 1 gol görerek kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadı. Toplamda ise kalesini 12 kez gole kapatmayı başardı. Uğurcan Çakır şampiyonluk sevincini ailesiyle birlikte yaşadı. 14 MAÇTA GOL YEMEDİ Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da toplamda 42 maça çıktı ve 14'ünde kalesini gole kapattı. 30 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.