Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Fernando Muslera’yı unutturdu! Tek başına 1 numara

Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Uğurcan Çakır performansıyla ön plana çıktı. Cimbom'un yıldızı, efsane eldiven Fernando Muslera'yı aratmadı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 10.05.2026 07:12
Uğurcan Çakır, oynadığı ilk sezonda performansıyla Galatasaray'ın efsaneleşen eldiveni Fernando Muslera'yı unutturdu.

27 milyon Euro bonservisiyle Süper Lig'in en yüksek bedelli kalecisi unvanına sahip olan başarılı file bekçisi, parasının hakkını verdi.

SÜPER LİG'DE 1 NUMARA

Aslan'ın 4'üncü şampiyonluğunda başrolde yer alan ve kurtarış değerinde yüzde 78 ile kariyerinin zirvesine ulaşan Uğurcan, Süper Lig'de de 1 numaraya kuruldu.

Uğurcan Çakır maç başı 0.8 gol yeme ve 7.69 engellenen gol ve yüzde 29.5'lik isabetli pas karnesinde ligde ilk basamağın sahibi oldu.

CEZA SAHASI DIŞINDAN 1 GOL YEDİ

Milli file bekçisi, ceza sahası dışından 1 gol görerek kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadı.

Toplamda ise kalesini 12 kez gole kapatmayı başardı.

Uğurcan Çakır şampiyonluk sevincini ailesiyle birlikte yaşadı.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da toplamda 42 maça çıktı ve 14'ünde kalesini gole kapattı.

30 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
