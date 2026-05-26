Galatasaray’da veda vakti! Yıldız oyuncu dev teklifi kabul etti...

Trendyol Süper Lig yönetiminde 26'ıncı kez şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da gelecek sezon planlaması başladı. Yeni transferler için kollarını sıvayan Cimbom'da yıldız oyuncunun takımda ayrılma ihtimali gündeme geldi. SÜRPRİZ GELİŞME Uzun süredir İngiliz ekiplerinin radarında olan Gabriel Sara için yeni bir iddia gündeme geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Cimbom'un yıldızına Premier Lig yolu göründü. 'EVET' DEDİ Sara'nın menajeri vasıtasıyla yaptığı görüşmelerde Aston Villa'nın kendisine sunduğu teklife 'evet' yanıtı verdiği aktarıldı. Premier Lig'de forma giymek isteyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi. PİYASA DEĞERİ 2024 yazında Norwich City'den Galatasaray'a transfer olan Sara'nın Transfermarkt'a göre piyasa değeri 27 milyon Euro. Gabriel Sara'nın sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılında son bulacak. 11 GOLLÜK KATKI Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan deneyimli yıldız, 6 gol atıp 5 asist kaydetti. 1 kez Brezilya Milli Takım formasını terleten yıldız isim, 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna çağrılmış ancak son açıklanan ABD kafilesinde yer alamamıştı.